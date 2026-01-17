為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆水管破搶修延誤 停水37小時民眾火大

    2026/01/17 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市麥金路586號地下水管破管漏水，台灣自來水公司第一區管理處15日停水搶修。 （記者俞肇福攝）

    基隆市麥金路586號地下水管破管漏水，台灣自來水公司第一區管理處15日停水搶修。 （記者俞肇福攝）

    麥金路15日漏水維修 因工法問題今清晨6點才能恢復供水

    基隆市麥金路五八六號前天中午發生直徑一公尺的自來水輸送到用戶端老舊幹管，水管破裂漏水，台灣自來水公司第一區管理處（簡稱一區處）前天下午五點停水展開維修，原定昨天下午四點恢復供水，卻因工法延誤到今天清晨六點才能全面恢復，導致停水長達三十七小時，影響四萬八千多戶供水。不分藍綠的基隆市議員痛批水公司快中午就發現漏水，卻遲至停水前半小時才以新聞稿通知，不管是居民或通勤族通通來不及儲水。基隆市長謝國樑昨天上午、下午均到場關切搶修工程進度，坦言應建立新的緊急應變機制，要求水公司全面檢討基隆市老舊管線，加速汰舊換新，並在正常供水後，建立水公司與市府通報平台提早告知停水，讓市民有時間先儲水。

    謝國樑︰檢討老舊管線 建立新應變機制

    台灣自來水公司第一區管理處（簡稱一區處）處長張子中表示，因為現場開挖後發覺地下管線複雜，大幅增加施工難度，並顧及周邊電管、油管等其他管線安全，決定改用不鏽鋼管，並以焊接取代鎖螺絲。預估今天上午六時恢復供水。

    張子中指出，麥金路下方共埋設四支外覆混凝土水管，水公司十五日發現有支輸送到用戶端的一支水管漏水，十七時發布停止輸送自來水新聞稿，共有四萬八千多戶用水受影響。原訂昨天（十六日）十六時完工送水，因工法改變造成完工時間要再往後延，預計今天上午六時全面供水，停水期間共增設十二處取水點，加派水車供民眾取水應急。

    增設12處取水點 加派水車供取水

    因水管破管漏水地點在麥金路幹道上，麥金路原本雙向各兩線車道，施工雙向各封閉一線車道，基隆市的社群媒體上，引爆藍綠支持者批評聲，原本以為第二天下班回家，晚上應該可以有水洗澡，結果一轉開水龍頭還是沒水，民眾抱怨不斷，只希望早日供水。

