    生活

    花蓮免費營養午餐 擴及私校、高中職

    2026/01/17 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    學生營養午餐國小每餐五十五元、國中六十元，高中納入後每餐將補助七十五元。（花蓮縣教育處提供）

    最近全國各縣市紛紛推行免費學生營養午餐，花蓮縣今年已實施十五年了，一一五學年度起將擴大免費午餐範圍至公私立高中職、私立國中小學，預估總經費三．七億元，未來高中職一餐擬補助七十五元，但不會像國中小學童一樣統一招標，細部還要與各校討論，原則上尊重各校菜單菜色及廠商規劃。

    9月實施 每年增經費1.2億

    花蓮縣府教育處統計，一一四學年度學生營養午餐經費約二．五億元；新增公學私立高中職學生用餐後會，將增至三．七億元。

    教育處長翁書敏說，免費學校午餐全國各縣市政府陸續宣布跟進，而花蓮縣從九十九學年度就開如免費學校午餐，採用統一採購迄今已十五年，今年九月新學年度開學，將擴大至全縣公私立高中職及私立國中小，但如何供應的細節，已邀集公私立高中職與私立國中小研商執行方向及細部規劃，預計今年度預算審議通過後實施，希望兼顧營養與安全，也減輕家長經濟負擔。

    由於免費營養午餐菜色很難看到「完整的肉」，湯撈不到料，且菜色料理方式不佳，過去學生常反映不喜歡學校午餐菜色；縣府檢討後從一一三學年度起，推出學校午餐優化政策，包括週週喝豆奶、每週供應兩次有機蔬菜、與農糧署合作每學期供應二個月有機米、在地蔬菜使用率超過六成，另增加供應大塊狀肉排、雞翅等原型肉品次數，因成本考量偶而還是會看到炸肉排魚排等半製品，增加湯品食材量，及提高生鮮水產品供應頻率等。

