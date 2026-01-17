為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭壯東、廍後易淹 爭取8.1億建抽水站

    2026/01/17 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導

    宜蘭縣壯圍鄉壯東、廍後地區是宜蘭河末端，排水系統流速慢，又易發生海水倒灌，時常積淹面積超過百公頃；縣政府規劃新建兩座抽水站治水，去年底向中央爭取八．一億元經費，並於今年主動編列設計費執行；若經費爭取順利，力拚下半年發包施工。

    壯東、廍後地勢低平又鄰近海岸，遇颱風、大雨容易引發淹水；二〇一〇年梅姬颱風，兩地集水區幾乎全區浸淹，面積逾三百公頃，地方殷切期盼建置抽水站，改善壯圍鄉沿海包括永鎮、過嶺及復興等村落淹水問題。

    宜蘭縣政府水利資源處去年底向中央爭取經費，壯東將設置一座抽水站，並搭配防汛道路、引水渠道箱涵及出水箱涵；廍後則規劃一座抽水站，一併改善近兩公里護岸和改建三座橋梁。兩座抽水站經費合計八億一千八百萬元，縣府並於今年編列一千六百五十萬元設計費，預計二月執行，期程約七個月。

    宜蘭縣府昨辦理會勘，水資處強調未來抽水站完工後，壯東地區淹水面積將可從一八五公頃減少至九十六公頃，廍後從五十一公頃改善至廿五公頃。

    代理縣長林茂盛說，宜蘭治水刻不容緩，縣府已向中央申請補助，目前待中央核定，為了搶時間，縣府在中央核定前，也主動編列設計費辦理設計，希望順利爭取到經費，今年下半年辦理工程發包。

