環境部補助1.2億 竹北豆子埔溪啟動改造

竹北豆子埔溪水環境改善工程，將以天然礫石為主要濾材的生態工法礫間處理場及污水截流方式，改善及淨化水質。（記者廖雪茹攝）

辦理水環境及鄰近區域環境改善工程 預計明年底完工

新竹縣豆子埔溪是竹北地區重要的母親河，為徹底解決水質與景觀問題，縣府獲環境部補助近一．二億元，將投入總經費一．八七億，辦理豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程，昨由環境部長彭啟明與縣長楊文科等人共同持鏟開工動土，希望明（二〇二七）年底完工後，為竹北市民打造一座可以親近水域、休閒散步的都市生態廊道。

請繼續往下閱讀...

從至善橋到博愛橋 總長約1.6公里

彭啟明表示，過去一年多來，不管是垃圾處理、頭前溪治理、還是空氣異臭問題等，中央都跟新竹縣政府攜手合作，今日豆子埔溪改善更是一項新的開始，尤其中央挹注近一．二億預算相當難得，希望完工後提供市民休憩去處，更蛻變成一處觀光新景點。

將蛻變成可親近水域的生態廊道

楊文科說，豆子埔溪改善工程範圍約從至善橋到博愛橋，總長約一．六公里，特別感謝中央經費支援。希望豆子埔溪改善如同韓國首爾清溪川的治理方式，甚至超越他們。

淨化水質、景觀優化 為工程重點

這次改善工程有兩大核心重點，第一「精準截流」淨化水質，針對至善橋至博愛橋段，將原本流入溪中的民生污水進行精準截流，引導至地下化的「礫間處理機房」。利用自然過濾原理除臭淨化後，再將清水抽送回縣政九路上游放流。

第二為「以人為本」景觀優化，同時改善文信公園景觀，打破傳統河岸的隔閡，新闢草坡護岸與自然棲地。讓長輩與小孩都能輕鬆親水，特別設置多處無障礙坡道、親水棧道及趣味跨河跳石。

工務處長戴志君指出，本案總經費達一億八七四〇萬元，獲環境部補助一億一八〇六萬餘元，縣府自籌六九三三萬餘元，工期為六百天。期藉由設置以天然礫石為主要濾材的生態工法礫間處理場及污水截流方式，改善及淨化豆子埔溪水質，解決近年頻發的魚類暴斃問題，同時優化周邊景觀環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法