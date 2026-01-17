竹市普發5千App領多100 挨批差別待遇

7.4萬名65歲以上長輩無法享此好康 參與發放的人員也採直接入帳

新竹市長高虹安前天宣布五千元消費金廿四日當天實體發現金，但本月卅日後採新竹通APP數位登記則可多領一百元，此舉原鼓勵市民採數位登記，可享免排隊好康，但竹市七．四萬名六十五歲以上長輩卻無法享此好康，廿四日參與現金發放的工作人員也採直接入帳，形成不願排隊的市民反可享多領一百元好康的差別待遇。對此，市議員曾資程與林彥甫都批高虹安連發現金當聖誕老公公都當不好，建議市府應採數位登記優先，人工排隊發現金次之。

議員批高虹安 聖誕老公公都當不好

林彥甫說，七．四萬多名六十五歲以上的長輩及廿四日協助發現金的近三千名工作人員都採直接入帳，只能拿到五千元，很多市民得知數位登記可加碼多領一百元，都想改數位申請。若市民大量湧入數位申請，新竹通APP要負擔更多驗證費。他認為應先開放數位申請，若有三、四成市民先領，就不用浪費這麼多公帑、人力開三六一個實體站。

曾資程也說，高虹安自詡科技城，這次普發現金，卻回到物資匱乏、排隊領配給的年代。可預見發現金當天會出現大排長龍，身份核對、現金點交等狀況，如此高風險、低效率、又浪費行政成本，搞成勞民傷財的政治秀。他早在議會審查預算時就提醒市府，比照中央普發現金作法，市府卻執意採最易出錯的人工發現金，累死基層公務員與市民。

