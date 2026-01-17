國小練到高中 彭允承柔道奪冠成國手

角力勇士征戰柔道，彭允承改善「臨門一摔」首奪柔道冠軍成國手。（莊登州提供）

苗栗縣立苑裡高中學生彭允承，自就讀苑裡鎮山腳國小時開始接觸角力、柔道，升上苑裡鎮致民國中後也曾在全中運奪得角力金牌，但彭允承征戰柔道項目始終差了臨門一腳，常與獎盃擦身而過。彭允承持續留在苑裡接受訓練，於近日甫結束的上半年度全國菁英排名賽成功奪得個人柔道首面金牌，更當選柔道國手，直呼「感到不可思議」。

「還是有點不可思議，不知道怎麼辦到的」彭允承說，由於自己在柔道項目表現不如角力，參賽前並未設定奪金目標，只希望努力發揮。他分析，在此次比賽中的攻擊手段和出手時機點掌握度變高，改善以往攻擊單調缺點，順利首度闖入柔道比賽冠軍，也順利奪金。彭允承未來希望考取警察，向哥哥一樣守護治安。

彭允承自幼見到哥哥在賽場參加角力、柔道比賽英姿，喜歡上運動並於小學五年級接觸角力與柔道，升上國中後繼續練習，也成功發揮天賦，屢屢在角力賽場奪牌，更曾獲得角力U十五國手資格出國征戰，但是同時訓練的柔道項目，遲未獲佳績。

因國中教練莊登州也在縣立苑裡高中指導角力、柔道，彭允承選擇就讀縣立苑高繼續訓練。莊登州稱讚，彭允承自幼幾乎未曾缺席過一場訓練，非常有韌性，加上比賽、練習經驗多，知道什麼時候、怎麼抓住對手「摔」，苦練終獲佳績。

