    首頁 > 生活

    台中會展中心 「百工百業」逾680攤位

    2026/01/17 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    總統賴清德參加百工百業博覽會開幕及參觀攤位。（總統府提供）

    台中市斥資八十八億興建台中國際會展中心，今年首展「百工百業博覽會」昨天登場，展開四天熱鬧展期，參展及觀展人潮洶湧，總統賴清德參加開幕剪綵並強調，對於主辦單位期盼未來能每年舉辦博覽會，賴總統也自許為「圓夢人」，中央政府一定鼎力協助，與地方攜手合作，讓台灣經濟產業持續蓬勃發展。

    台中市長盧秀燕昨則當場向賴總統「喊窮」，酸言為什麼中央沒有補助，前兩天才知道，原來沒有跟賴總統咬耳朵，稱要「咬耳朵」爭取補助會展中心二期工程西側展館經費，還說「西側土地也是台中市政府的地」，賴清德則更正盧的說法，「土地是國防部給的」，強調「過去我們沒有緣分一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉」。

    由台中市商業會集結五十個同業公會及日本等七個國家，展開旅遊、建築、年貨、汽車等七大產業展覽、超過六八〇席攤位，商業會理事長謝豐享指出，預計超過十萬人次入場，並創造三億元消費產值；博覽會展出包含「台中首屆室內最大規模年貨展」、「觀光旅遊展」、「國際交流區」、「國際新車展示區」、「數位AI家電暨廚衛安全設備展」、「房產建材裝潢展」、「幸福產業區」等七大主題。

