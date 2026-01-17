國光客運朝馬站20日搬遷 腹地小廁所少

國光客運朝馬站下週將遷至新站，新站腹地狹小且廁所不足。（中市議員周永鴻提供）

交通局︰啟用前繪設周邊大客車停靠區標線 督促增設流動廁所

國光客運朝馬站廿日將遷至隔壁新站，因新站腹地狹小且廁所不足，新站外也未劃設大客車停車格，恐影響乘客上下車安全，考量春節將至，相關配套不足，龐大的旅運量湧現恐有亂象，台中市議員周永鴻十六日現勘，要求中市交通局儘速劃設大客車專用停車格，並出面協調新地主在春節疏運結束前，開放舊站原有的廁所空間供旅客及遊覽車使用。

議員憂春節疏運恐混亂

交通局表示，預計廿日前完成大客車停靠區標線繪設，環境廁所不足情形，已請國光客運持續與地主協調與溝通既有廁所延長使用可能性，並督促國光客運增加設置流動廁所。

國光客運朝馬站因現址土地出售，將於廿日遷至隔壁新站，議會民進黨團總召周永鴻昨邀集交通局等單位會勘，周永鴻指出，新站腹地狹小，車站內月台數有限，出現部分客運車恐須在外停等，但站外並無大客車專用停車格，導致大客車停放違規之外，因附近車水馬龍，恐形成交通動線混亂，更影響乘客上下車安全。

周永鴻要求交通局與停管處，必須在啟用前完成周邊大客車專用停車格的增設與標線劃設，讓車輛有秩序地停靠，保障用路人與旅客的安全，更避免造成台灣大道與朝富路口交通混亂。

此外，新站啟用在即，因腹地有限僅設兩處簡易廁所，恐難能滿足朝馬站旅客量，且因朝馬站地點便利，許多南來北往的遊覽車也會暫停此處借用廁所，考量春節假期恐有大批返鄉過節旅運量，促市府出面協調新地主在春節疏運結束前，開放舊站原有的廁所空間供旅客及遊覽車使用。

