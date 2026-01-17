《台中港特定區通檢》白海豚保育 環團批盧秀燕說一套做一套

台中海巡隊巡防艇曾在台中港海域發現白海豚蹤跡。（台中海巡隊提供）

與棲地高度重疊 要求將外港海域移出都計範圍 都發局︰納入規劃參考

台灣白海豚族群已剩四十七隻，陷極度瀕危狀態，環團不滿「變更台中港特定區都市計畫第四次通盤檢討」草案，無視白海豚重要棲息環境範圍，將外港海域列為都市計畫範圍，與白海豚棲地高度重疊，十六日為白海豚請命，要求台中市長盧秀燕別當白海豚殺手，應將外港海域移出台中港特定區都市計畫範圍，並在國土計畫通盤檢討時，將與白海豚重要棲息重疊的區域依法劃為海洋資源地區。

市府︰不會因功能分區改變保育要求

都發局表示，依據台中市國土計畫，台中港特定區計畫內港埠專用區範圍被劃為「城鄉發展地區第一類」，白海豚重要棲地屬於第一級環境敏感地區，即使土地劃為城鄉發展地區，仍須依環境保護等相關法令管理，不會因功能分區而改變保育要求，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案，環團建議會納入規劃參考。

「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」及「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」展開為期卅天的公開展覽，市府昨並在沙鹿區公所辦說明會，包括監督施政聯盟等環保團體齊聚，高呼「譴責盧秀燕、退出台中港」等口號，替白海豚請命。

環團促將重要棲息環境列海洋資源地區

監督施政聯盟執行長許心欣指出，台中市政府國土功能分區劃設時，未將白海豚重要棲息環境列為海洋資源地區，去年八月內政部國土計畫審議會審查台中市國土功能分區草案時，環保團體提出質疑，市府代表都有聽到主張與訴求，但公展內容仍未因應白海豚重要棲息環境檢討調整，對照去年開幕的台中海洋生態館特地設置白海豚的展示區，非常諷刺，更曝盧市府對白海豚保育根本是說一套做一套。

此外，不少民眾關切，早期土地較不值錢，現在寸土寸金，若要徵收，希望有合理價格；市議員陳廷秀強調，今年是台中港特定區納入變更案的關鍵期，許多地主希望能將目前的「保護區」變更為「住宅區」，包括白海豚保育的生態問題等，期盼透過通盤檢討程序納入變更案中，兼顧地方發展與生態保護。

針對「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」，環保團體齊聚高呼「譴責盧秀燕、退出台中港」等口號，替白海豚請命。（記者張軒哲攝）

