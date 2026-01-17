高雄凹子底公園 落羽松變色換新裝

高雄凹子底森林公園落羽松變色如詩如畫，彷彿置身國外。（記者陳文嬋攝）

呈現綠、黃、橘紅色交織 與湖水相輝映 彷彿置身國外美景

高雄市凹子底森林公園生態池畔種植一大片落羽松，今年多次強烈冷氣團來襲，日夜溫差變化大，落羽松變色換新裝，綠、黃、橘紅色交織，與湖水相輝映，呈現如詩如畫，搭捷運就能體驗彷彿置身國外的美景。

請繼續往下閱讀...

12月底開始變色 進入最佳觀賞期

鼓山區凹子底森林公園占地十七．二公頃，配合北高雄都市發展與生態滯洪需求規劃建置，特別選用落羽松作為主要樹種，兼顧景觀與生態功能，現有六十二株落羽松，歷經十五年的生長，氣根明顯、樹形完整，在高雄充足日照下，呈現豐富層次感。

今年多次強烈冷氣團來襲，日夜溫差變化大，落羽松陸續換上暖色系新裝，呈現綠、黃、橘紅色，葉色飽和、層次明顯，為落羽松最美時段，也是最佳觀賞期。

周邊有捷運及輕軌站 交通方便

最佳觀賞點為景觀木棧道，可平視整排落羽松，欣賞落雨松倒映水面，與實景交融美景，綠頭鴨優游其中，最佳拍攝時段為下午三點至五點，側光映照橘紅色葉片，突顯色彩層次感。凹子底森林公園周邊有捷運紅線凹子底站及輕軌愛河之心站，交通方便。

高雄市環保局表示，高雄氣候適宜，落羽松每年十二月底開始變色，葉尖由綠轉黃，揭開季節更迭序幕，一月中至二月初，樹葉逐漸轉為焦糖橘紅色，充滿詩情畫意。

六龜三叉工坊 今明辦賞梅活動

此外，一波波冷氣團報到，高雄六龜山城的梅花也慢慢綻放，六龜區公所將於今、明兩天在三叉工坊舉辦賞梅活動，市長陳其邁昨天也趁著六龜區行政中心落成，上山推廣六龜獨特的山城魅力，邀請民眾一起來六龜泡溫泉、喝山茶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法