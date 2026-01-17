為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《核三拋再運轉》地方首長要「重談回饋」 反核派批假議題

    2026/01/17 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導

    台電核三廠昨天拋出兩年內申請再運轉的消息，引發各界議論，面對這座伴隨恆春四十年的電廠從「準備除役」轉向「重啟發電」，地方首長雖然表態支持重啟，但也開出條件，除了要建置安全及通報機制，並要求台電必須重新檢討回饋機制；反核團體則痛批，整場戲碼只是為了救民調的「緩兵之計」。

    恆春鎮長：舊回饋機制 跟不上新時代

    「目前光電板蓋在核電廠不荒謬嗎？」支持核三廠延役的恆春鎮長尤史經直言，光電短期難以取代核電，當地需要核三帶來的就業機會，去年恆春鎮重啟核三公投結果，同意票占有效票六成；核三廠位址所在地的大光里、南灣里皆同意票居多。

    尤史經認為，目前的核三廠回饋條件是四十年前訂定，在物價高漲年代，舊回饋機制已經跟不上新時代，台電若要重啟發電，必須與半島鄉親重新坐下來談，回饋條件得全面翻新。

    車城鄉長陳政雄則主張「專業傳承」，呼籲核三廠重啟後應從基層訓練在地子弟，從教育扎根培養電廠專業人才，讓地方孩子能真正進入技術核心，才是共榮的最好做法。

    反核人士：政府為救民調的緩兵之計

    恆春反核人士則深表不以為然，痛批根本是「騙票」，認為政府被外界惡意攻擊綠能及光電的虛假訊息所蒙蔽，為挽救下滑的民調，才採取這種緩兵之計，「再運轉」根本是假議題。

