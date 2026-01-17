為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁 > 生活

    規劃77帳露營空間 屏東北野公園動土

    2026/01/17 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東北野公園新建工程動土舉行祭祀。（記者葉永騫攝）

    屏東北野公園新建工程動土舉行祭祀。（記者葉永騫攝）

    斥資3.8億 打造具生態、觀光及露營休閒園區 預計明年5月啟用

    屏東縣政府昨天在高樹鄉舉行「屏東北野公園新建工程」動土典禮，縣長周春米表示，高樹鄉擁有好山好水好景致，為了將高樹的品牌行銷出去，特別斥資三億八千萬元打造兼具生態、觀光以及可供露營的休閒園區，吸引更多民眾親近高樹鄉，預計在明年五月完工啟用。

    行銷高樹鄉好山好水好景致

    周春米表示，為行銷高樹鄉並推廣當地的棗子、芋頭與鳳梨等優質農產品，近期除舉辦奇幻大津、北野祭等活動吸引人潮外，縣府並以低密度方式開發北野公園，預計將以一年半的時間，打造成屏北地區的觀光旅遊新亮點。

    周春米指出，為營造屏北旅遊新風貌，縣府除陸續推動屏十一及屏二之一道路拓寬工程，近年並積極改善高樹鄉內長年淹水問題，其中被視為防洪最後一哩路的阿烏排水工程，前年總統賴清德也到場關心，工程經費超過四億元，中央已核定即將動工，完成後可望帶動地方整體發展。

    規劃星空劇場 設置親水設施

    縣府交旅處表示，北野公園基地面積十二．九五公頃，全區共規劃七十七個帳露營空間，包含田野露營區（自搭帳）四十三帳、野奢露營（懶人免搭帳）十九帳、露營車八帳及車宿七帳，園區除保留原有林地與自然景觀外，另規劃星空劇場、北野廣場，未來可作為北野祭活動舉辦場地，並結合荖濃溪設置親水設施，提供民眾享受多元舒適的戶外休憩體驗。

    此外，園區內設有果樹區與荒野草原，可觀賞四季花果景觀，並提供環境教育、生態觀察與步道沿溪戲水，讓民眾在自然探索中感受溪流清涼，公園內並打造洞居、鳥之居等特色打卡景點，結合在地藝術與自然景觀，打造屏東休閒旅遊的新據點。

