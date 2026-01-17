為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    盧東發升任台東消防局長 推科技救災

    2026/01/17 05:30 記者黃明堂／台東報導

    台東縣消防局昨天舉行新任局長布達典禮，縣長饒慶鈴宣布原副局長盧東發升任局長，並發布新任副局長林建誠等多位高階幹部人事命令，期許救災救護能量傳承並開創新局。盧東發表示將全面推動科技救災，提高效率。

    盧東發為中央警察大學五十三期消防學系、東華大學管理學院高階經營管理碩士畢業，從基層做起，資歷完整；其他新任幹部包括副局長林建誠、主任秘書荊偉泰、台東大隊大隊長吳寶龍（原關山大隊長）、民力運用及訓練科科長林信宏（原台東大隊長）、關山大隊大隊長郭俊宏（原緊急救護科科長）、緊急救護科科長柯智升。

    盧東發說，自己從事消防職卅八年，有卅六年與前局長管建興共事，管建興選派和推薦他前往美國參訪及受訓，開啟他對防災領域新視野，更指派他帶隊參與九二一大地震救災，兩人在台東也共同經歷莫拉克風災、象神、天秤颱風、尼伯特風災及近年山陀兒、小犬颱風等重大災害應變及救災，還推動很多重大建設及制度變革，未來，他將秉持這份傳承，優化職場環境、升級科技救災，導入無人載具、衛星通訊與AI應用、強化5G行動急診室、運用消防機器人、電動車及AI智慧派遣系統，確保任務執行更有效率，將災害損失降至最低。

