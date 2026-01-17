締盟40年 阿里山林鐵塗裝井川線列車樣式 23日啟航

林鐵及文資處將阿里山號四節車廂機組塗裝「大井川鐵道─井川線列車」樣式。（林鐵處提供）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）為慶祝阿里山林業鐵路與日本靜岡縣大井川鐵道締結姊妹鐵道四十週年，將阿里山號四節車廂機組以「大井川鐵道─井川線列車」樣式進行塗裝，自本月二十三日起行駛於本線「嘉義—阿里山」，讓跨海友誼以列車為媒介，奔馳山林。

阿里山號4節車廂機組塗裝

林鐵及文資處長王昭堡表示，阿里山林鐵與大井川鐵道於一九八六年一月二十四日締結為姊妹鐵道，雙方持續深化交流，從車輛維修與營運管理，到山區行車安全、觀光服務與文化資產保存推廣，逐步累積信任與合作默契；跨越世代的友誼象徵台日鐵道文化的相知相惜，見證兩地以專業與熱情守護鐵道的共同信念。

旅客感受日本靜岡大井川鐵道氛圍

為歡慶四十週年，阿里山林鐵將阿里山號車廂以「大井川鐵道─井川線列車」圖樣進行塗裝，讓旅客在阿里山的林海雲霧間感受遠在日本靜岡的大井川山河風景與鐵道氛圍，同日起，阿里山車站及奮起湖車站售票口提供限量明信片及戳章供蓋印留念。

王昭堡表示，台、日兩條鐵道早期都從產業運輸出發，是邁向目前觀光、保存及教育並重的百年動態運轉鐵道，在林海中守護歷史，以鐵道連結人與地方；林鐵首度以他國列車進行車體塗裝，邀請國內外旅客一同見證跨國的溫暖連結。

王昭堡說，未來將與大井川鐵道在「技術與文化雙軌並進」的方向持續推動人才交流、維修與營運知識分享、文化資產保存合作及鐵道觀光與地方品牌推廣。

