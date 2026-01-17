為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    油症健檢 1855人列冊追蹤

    2026/01/17 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    1979年台灣發生震驚全國的米糠油中毒事件，油症患者估計超過兩千人。圖為示意圖。（取自freepik）

    一九七九年台灣爆發震驚全國的米糠油中毒事件，台中、彰化地區因食用遭「多氯聯苯」（PCBs）污染的米糠油，造成超過兩千人中毒。國民健康署統計，目前仍有一八五五人列冊追蹤，已啟動今年度油症患者健康檢查專案，各縣市衛生局陸續寄發通知，提醒符合資格者預約受檢。

    46年前食安案件 逾2千人中毒

    米糠油中毒是台灣史上最嚴重的食品安全事件之一，患者除出現氯痤瘡、皮膚變色外，也可能影響肝臟、免疫與神經系統，且污染可能透過母體傳給下一代。國健署社區健康組組長劉家秀指出，目前追蹤名冊涵蓋第一代與第二代患者，依「油症患者健康照護服務條例」，油症患者可享全額補助健檢、門診部分負擔及第一代住院減免。

    健檢項目包含血液檢查、心電圖、腹部超音波、胸部X光、糞便潛血及心理健康量表評估，必要時可轉介全人關懷中心提供支持。劉家秀也補充，每年油症患者健檢相關經費約一二〇萬元，屬固定編列支出，讓追蹤不中斷，提醒收到通知者務必回診追蹤結果，掌握健康狀況。

