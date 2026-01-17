春節高鐵票 1小時賣70萬張

台灣高鐵公司在昨天凌晨0時起開賣春節連續假期的車票，短短1小時內完成70萬張訂位，創歷來開賣最高紀錄。（資料照）

台灣高鐵公司在昨天凌晨〇時起開賣春節連續假期的車票，短短一小時內完成七十萬張訂位，創歷來開賣最高紀錄，訂票系統和官網一度卡住。

高鐵公司說明，各種折扣數的早鳥票優惠都還有；旅客也可上官網「疏運期間對號座銷售資訊」，可以知道疏運期間每天南下或北上熱銷車次，避開人多的熱門時段。

高鐵公司分析，歷來春節連續假期期間，旅客最高峰通常出現在初二回娘家，或初三、初四，返鄉人潮紛紛提早返回工作地，加上把握年假出遊的人潮，二者會推升初三跟初四的搭車人潮。

非熱門時段 還有票

高鐵公司統計，其它熱門時段的車次則是北上收假日，今年因為從開始放假日到春節除夕假期還有二天，因此一直到除夕上半天都還有陸續返鄉的旅客，可望分散返鄉人潮。

高鐵公司呼籲旅客，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別在十一天疏運期間（二月十三日到廿三日）、離峰時段規劃六一七班、八萬四千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供五折、八折或九折優惠，且每天都有早鳥五折車次。

