為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節高鐵票 1小時賣70萬張

    2026/01/17 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵公司在昨天凌晨0時起開賣春節連續假期的車票，短短1小時內完成70萬張訂位，創歷來開賣最高紀錄。（資料照）

    台灣高鐵公司在昨天凌晨0時起開賣春節連續假期的車票，短短1小時內完成70萬張訂位，創歷來開賣最高紀錄。（資料照）

    創歷來開賣最高紀錄

    台灣高鐵公司在昨天凌晨〇時起開賣春節連續假期的車票，短短一小時內完成七十萬張訂位，創歷來開賣最高紀錄，訂票系統和官網一度卡住。

    高鐵公司說明，各種折扣數的早鳥票優惠都還有；旅客也可上官網「疏運期間對號座銷售資訊」，可以知道疏運期間每天南下或北上熱銷車次，避開人多的熱門時段。

    高鐵公司分析，歷來春節連續假期期間，旅客最高峰通常出現在初二回娘家，或初三、初四，返鄉人潮紛紛提早返回工作地，加上把握年假出遊的人潮，二者會推升初三跟初四的搭車人潮。

    非熱門時段 還有票

    高鐵公司統計，其它熱門時段的車次則是北上收假日，今年因為從開始放假日到春節除夕假期還有二天，因此一直到除夕上半天都還有陸續返鄉的旅客，可望分散返鄉人潮。

    高鐵公司呼籲旅客，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別在十一天疏運期間（二月十三日到廿三日）、離峰時段規劃六一七班、八萬四千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供五折、八折或九折優惠，且每天都有早鳥五折車次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播