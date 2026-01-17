馬太鞍溪堰塞湖壩頂降挖半個月 蓄水排掉一半

馬太鞍溪堰塞湖目前有施工團隊怪手進行降挖，工程人員就在溪邊搭營帳（照片右下角）埋鍋造飯，補給由私人直升機運補。（林保署花蓮分署提供）

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰流後，去年底施工團隊前進壩頂啟動降挖作業，經過半個月努力，蓄水量降至十四．六萬立方公尺，是施工前的一半；成功大學防災團隊也在空勤總隊直升機協助下，換掉電力耗盡的舊水位計、換裝新水位計，即時監測水位變化。

空勤總隊直升機助陣 新水位計裝設完成

林保署花蓮分署表示，施工團隊去年十二月廿八日成功挺進壩頂，過程中一度遭遇邊坡崩塌，還有怪手被掩埋，相當驚險；降挖作業經半個多月努力已有初步成效，監測資料顯示，堰塞湖蓄水量施工前約卅萬立方公尺，經過穩定的降挖排水作業，昨天上午降至十四．六萬立方公尺。

請繼續往下閱讀...

降挖後水量排放進度穩定，施工挑戰包括隨時可能有落石彈跳風險，且新崩塌土方影響運補車輛通行，物資及油料補給一度受阻，現已改由民間直升機以吊掛方式運送物資，支援施工團隊。

至於水位監測，堰塞湖原本的投入式水位計最近電力耗盡，前天成功大學防災中心團隊由空勤總隊黑鷹直升機載運上山，取回舊水位計並裝設新的側岸式水位計。

現場重新安裝水位計，後方也看得到降挖團隊的怪手正在作業。（林保署花蓮分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法