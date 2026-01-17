大規模崩塌區增15處 須擬住戶清冊、疏散計劃

2026年土石流及大規模崩塌災害潛勢資料公開更新。（農村水保署提供）

為避免土石流與大規模崩塌威脅人民生命財產安全，農業部農村水保署定期更新相關潛勢圖。農村水保署昨表示，經專家學者會議審認討論，土石流潛勢溪流增八條，大規模崩塌潛勢區新增十五處，將請地方政府協助建立區域內住戶清冊、制定疏散避難計畫。

水保署更新潛勢圖

極端氣候已成日常，強降雨或連日豪雨容易造成山區土石流或大規模崩塌風險。農村水保署表示，去年歷經多個颱風與豪雨，進行新增調整及雨量警戒基準值檢討更新等作業，並更新全台土石流及大規模崩塌災害潛勢資料，土石流潛勢溪流共計一七五三條，其中新增計八條，分布於宜蘭縣大同鄉、新北市三芝區、南投縣埔里鎮、彰化縣二水鄉、高雄市六龜區及桃源區。

農村水保署表示，大規模崩塌潛勢區共九十四處，其中新增十五處，分布於新北市坪林區、桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、苗栗縣卓蘭鎮、台中市和平區、南投縣信義鄉、嘉義縣竹崎鄉、高雄市六龜區、屏東縣三地門鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣海端鄉及卑南鄉。

減災監測組組長陳振宇說明，新增潛勢區域除地方政府提報外，也會依經濟部地礦中心調查評估，劃設後會請地方政府建立區域保全住戶清冊、制定疏散避難計畫，及推動自主防災社區編組，辨理定期演練，並培訓土石流防災專員等，降低災害風險。

署長陳俊言表示，極端降雨發生頻率明顯增加，今年將定期召開防災整備會議，督導地方政府於五月汛期前，更新疏散避難計畫及住戶清冊，加強宣導及實作演練，提升防災能量。

