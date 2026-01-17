廠商進手術室 中榮3醫師記申誡

台中榮總遭爆有廠商進入手術室、疑代醫師操刀事件，引發社會譁然。衛福部醫事司司長劉越萍昨表示，中榮已提出調查報告。（資料照）

台中榮總遭爆有廠商進入手術室、疑代醫師操刀事件，引發社會譁然。衛福部醫事司司長劉越萍昨表示，中榮已提出調查報告，確認有三名醫師未依規定完成報備程序，違規放行廠商進入手術室，但未發現廠商代刀或執行醫療行為，院方已對三人各記申誡一次，後續將交由台中市衛生局啟動行政調查，於兩週內釐清、依法裁處。

檢方列他字案持續偵辦

中市衛生局昨指出，獲報後即依權責啟動行政調查程序，並就疑涉密醫相關情事移送司法機關偵辦。台中榮總指，本案已由檢調偵辦中，不便對外說明。

請繼續往下閱讀...

據了解，台中地檢署獲報後已分案偵辦，因案情不明，目前列「他」字案持續偵辦中。

劉越萍指出，依中榮報告內容，廠商並未從事醫療行為，但確實違反院內規範，未依規定提出申請即進入手術室。衛福部已將中榮報告「備查」，並正式發文要求中市衛生局行政調查。

她也強調，行政調查一定要「程序做好做滿」，否則後續很容易被訴願撤銷，要求衛生局在兩週內完成調查，釐清事實、程序到位，作為後續裁處與制度調整的依據。

中市衛生局指出，針對中榮三名醫師未依程序完成報備即讓廠商進入手術室的行為，院方雖已進行內部懲處，衛生局仍將就醫療院所整體管理及內控機制依法進行查核，並於期限內完成行政調查並陳報衛福部，以釐清相關管理責任，維護民眾就醫安全與醫療秩序。

衛福部長石崇良日前曾表示，目標今年上半年完成作業指引，明定技術人員能否進入手術室、應遵守規範及是否須具醫事人員背景等，避免類似爭議再度發生。劉越萍提到，中榮在報告中也提出流程改革，未來相關申請須由院長層級核可，而非僅由科部主任決定，以強化手術室進出管控。

懲處過輕？「醫師記申誡很丟臉」

劉越萍說，衛福部也將啟動評鑑追蹤輔導訪查，由醫策會安排實地訪視，確認制度是否真正落實，希望農曆年前完成訪查，年後再彙整專家意見，作為訂定全國指引的重要參考。

針對外界質疑台中榮總對自己院內醫師懲處過輕，劉越萍也表示，中榮對三名涉案醫師各記申誡一次，屬人事處分，「醫師都是資優生，對醫師來說被記申誡是很丟臉的事情，尤其是科部主管，影響其實不小」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法