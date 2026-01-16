助風災重建 南投仁愛2月普發2千

南投縣仁愛鄉近年歷經多次風災，尤其二〇二三年卡努颱風更是重創仁愛鄉內多個部落，對民眾生命財產造成危害，為協助災後重建，並響應中央強化韌性普發一萬元，仁愛鄉公所將從二月起普發現金二千元，由於年底就是地方選舉，選舉年「發錢」引發議論。

仁愛鄉公所表示，二〇二三年起仁愛鄉接連受杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵、小犬、山陀兒、康芮等颱風襲擊，導致鄉內道路、農產多有受損，尤其卡努更是嚴重，鄉內要道幾乎斷光，考量近年風災頻仍，才會在去年規劃普發災後重建現金，並在今年二月至六月卅日發放，凡去年六月卅日以前設籍鄉內，以及今年四月卅日以前出生並完成戶籍登記新生兒，每人可獲二千元現金。

公所說，普發現金採二階段發放，第一階段為二月至三月底，民眾只要到各村辦公處就能領取，或是提供帳戶等待入帳，之後公所也會彙整一階普發情況，預計四月十五日至六月卅日進入二階發放，屆時民眾就可直接到鄉公所領取。

公所指出，近年仁愛鄉確實受到颱風重創，偏僻原鄉民眾生活、交通都較不便，加上物價波動、開銷增加，才會規劃普發重建家園現金，以減輕家戶壓力。

