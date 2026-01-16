中捷橘線延伸海線改輕軌 居民跳腳

中捷橘線延伸海線路線規劃。（台中市政府提供）

蔡其昌批「看輕海線」 捷工局：評估運量遠低於中運量門檻

台中機場捷運橘線延伸海線可行性研究已於去年十一月完成期中報告並召開審查會議，台中市捷運工程局十五日在清水區公所舉辦地方說明會，首曝延伸線以輕軌系統規劃，從機場延伸至台中港旅客服務中心，與捷運藍線串連；在地民眾跳腳痛批，橘線延伸至海線「降為」輕軌系統，把居民當成二等公民，立委蔡其昌更斥，市府向中央爭取經費，卻將「捷運」降為「輕軌」，根本「看輕海線」。

市府：服務水準屬捷運等級 非降級

捷工局表示，依可行性研究運量預測，清水、梧棲一帶日運量約為每公里三五〇〇人次，明顯低於中運量捷運系統所需的每日六〇〇〇人次門檻，因此評估以輕軌系統服務，同樣可提供高密度班距、專用路權，與機捷主線無縫轉乘，服務水準屬捷運等級，並非「降級」。

捷工局說，橘線延伸線初步路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，全長約十六．五公里，設置十座車站及一座五級機廠，自台中國際機場起，經由中清路、臨港路，連接台鐵清水站、港區藝術中心、梧棲觀光漁港與台中港旅客服務中心，與捷運藍線串連。

蔡其昌說，市府拿著向中央爭取的經費，規劃出來的竟是將「捷運」降為「輕軌」，市府這種「看輕海線」的思維，不僅是對在地發展的漠視，更是對海線人民最直接的羞辱。

議員籲 交通路網應多照顧偏遠地區

市議員楊典忠表示，過去台中人不接受浪費時間浪費錢的輕軌政策，市府現在卻要塞給清水人輕軌。市議會議長張清照指出，市府規劃交通路網應更全面性，多照顧偏遠地區。

