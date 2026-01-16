台中港區廢棄鐵道 何欣純促活化

立委何欣純（左四）會勘台中港舊鐵道，要求活化帶動觀光。（記者廖耀東攝）

4公里舊鐵路支線鐵軌 雜草叢生 呼籲參考高雄模式改建為觀光輕軌

為串聯台中港區觀光發展，立委何欣純十五日視察台中港區廢棄多年的貨運鐵道，盼能仿照高雄模式活化改建為「觀光輕軌」，她並要求台中港務公司盈餘回饋直接提撥部分給港區周邊建設；民進黨市議員楊典忠、王立任等人強調，港區鐵道觀光化計畫已爭取長達十五年，現任市府卻原地踏步，呼籲未來市長應落實「港市合一」，帶動海線發展；對此，台中市府表示，不便回應。

5公頃港區用地 將釋出做土方暫置區

另外，「土方清運新制」今年元旦上路後，因合法受理場不足、配套未及到位，導致台中市多項公共工程與民間建案面臨延宕風險。何欣純昨至西碼頭會勘時強調，台中港務分公司規劃釋出港區約五公頃用地做為暫置區，盼市府與港務分公司協調運作細節，讓暫置區能早日啟用。

何欣純關心台中港區發展，昨偕同楊典忠、王立任、曾威及施志昌會勘，何欣純說，台中港區臨港路有一段被遺忘、長達四公里的舊鐵路支線鐵軌，目前閒置在雜草堆間，建議能活化再利用，吸引遊客、活絡地方觀光產業，何欣純並請台中港參考國外成功案例積極規劃，以活化閒置的鐵軌，進而帶動台中海線發展。

港務公司回饋 盼部分直接提撥居民

何欣純表示，台灣港務公司每年都會依照公式、按比例將盈餘分配給港口所在的縣市政府，台中近幾年獲配三至六億元不等的盈餘提撥金額，全數進入市庫統籌分配，近年台中海線人口逐年增加，港區周遭居民對各項基礎建設的需求日漸增加，紛紛表達回饋金應「取之地方、用之地方」，以新北市為例，每年將盈餘提撥部分固定成數直接分配給台北港周邊行政區，回饋港區周邊建設所需。

何欣純說，她若入主市府，台中港分配台中市的盈餘，應參考各項回饋辦法，應有一定比例直接提撥給台中港所在周邊行政區，供地方建設使用。

此外，過去七年台中港觀光郵輪掛零，今年將迎來四艘郵輪靠泊，其中一艘「三井海洋郵輪」廿二日抵達，預計有四五八位旅客上岸遊玩，何欣純請台中港與市府做好準備，讓遊客留下好印象。

