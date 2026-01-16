為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《劉世芳電話告知蔣》李西河退休 林炎田接任北市警局長

    2026/01/16 05:30 記者甘孟霖、王冠仁／台北報導
    台北市警察局長傳由高雄市警察局長林炎田接任。 （資料照）

    台北市警察局長李西河屆齡退休，今（十六日）起由副局長張淑芳代理局長職務。由於內政部尚未公布接任人選，引起部分國民黨議員擔心治安空窗期，台北市長蔣萬安昨下午受訪稱尚未有新人選的消息，傍晚接獲內政部長劉世芳電話告知人選。據了解，將由高雄市警察局長林炎田接任，廿日上任。

    林由高市警局長轉任

    李西河前年六月接任台北市警察局長，從警四十三年，昨天是上班最後一天，適逢昨下午台北地檢署召開一二一九張文捷運無差別攻擊殺人案偵結記者會，他也親自出席；直至下午五點在同仁簇擁下離開市警局大樓。他之前曾表示，退休後將先休息一段時間、陪伴家人。

    林炎田為中央警察大學五十一期畢業，並取得國立臺北大學犯罪學研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練豐富。從基層做起，曾任北市派出所所長、警備隊長、刑事組組長，並歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長等重要職務。

    市長蔣萬安表示，治安不會有空窗期，已要求警察同仁堅守崗位，對整體治安、交通全力以赴。

