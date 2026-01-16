藍綠發春聯 蔣萬安「今馬熊讚」 林延鳳「龍馬精神」

民進黨籍市議員林延鳳以自己綽號「龍哥」為發想設計「龍馬精神」春聯。（林延鳳提供）

今年農曆生肖馬，台北市長蔣萬安昨揭曉春聯吉祥話「今馬熊讚」，還想送一份給輝達創辦人黃仁勳。民意代表及有意參選的新人，也藉發送春聯增加與選民接近的機會；尤其是中華職棒會長蔡其昌的「TAIWAN尚勇」相當搶手，多位民進黨籍議員都有限量發送，議員林延鳳還以自己的綽號「龍哥」設計出「龍馬精神」；甫升格當媽咪的民眾黨籍議員黃瀞瑩推出「馬上得子」、「馬來瑩福」；國民黨籍中正、萬華區擬參選人郭音蘭找來台北市副市長李四川聯名，推出「好事（horse）發生」，都相當有特色。

蔣盼有機會送黃仁勳一份

蔣萬安說，「今馬熊讚」春聯是他親手寫並取台語諧音「今嘛尚讚」，祝福市民「馬上幸福、馬上順利、馬上平安」，希望有機會送黃仁勳一份。民眾想索取，自廿一日起，可於上班時間到台北市政府大樓一樓北區市民服務組、十二區公所及各里辦公處領取；「著色斗方」則在台北市政府一樓的熊讚商店打卡兌換，數量有限，換完為止。

TAIWAN尚勇搶手 綠議員服務處提供

昨天上午由中華民國書學會在市府一樓主辦的迎新春聯揮毫活動，吸引不少民眾排隊索取春聯，民意代表也利用歲末年終舉辦揮毫寫春聯、送春聯活動，拉近與選民的距離；延續世界棒球經典賽的「TAIWAN尚勇」相當搶手，許多民進黨籍議員在服務處提供限量索取；也有議員發揮諧音創意取吉祥話，林延鳳結合自己的綽號「龍哥」設計「龍馬精神」；黃瀞瑩則推出「馬上得子」、「馬來瑩福」。

郭音蘭、李四川聯名 推「好事發生」

前市府發言人郭音蘭找來李四川聯名推出春聯與斗方，借用馬的英文「Horse」音近「好事」，搭配可愛的花生圖案，寓意新的一年「好事發生」。她說，「川蘭連線」象徵「傳來好事」，要讓選民都能感受到滿滿正能量，近期將到市場發送。

台北市長蔣萬安昨揭曉春聯吉祥話「今馬熊讚」。 （記者叢昌瑾攝）

