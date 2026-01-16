北市市民廣場整建後評估報告：交通衝擊不嚴重

台北市市民廣場整建工程年底開工、二〇二八年完工，將縫合松高路至松壽路間的市府路及新仁愛路，許多議員都提出未來的交通隱憂；交通局委外的交通影響評估報告近日出爐，結論指「未產生較為嚴重的交通衝擊影響」。但對施工期間的交通評估，公園路燈工程管理處表示，開工前會提出交通維持計畫。市議員林亮君表示，希望別像公館圓環，成為市民的下一個交通惡夢。

議員︰別成為下一個交通惡夢

交通局交通評估報告指出，二〇二八年市府路及新仁愛路縫合後，對信義計畫區內道路並未產生較為嚴重的交通衝擊影響，僅有松壽、松智路口等局部路口、路段會較為壅塞；部分公車站點受路線改道影響增加停靠班次數，恐有停靠格位不足，需要調整車道配置、路口時制及公車動線等，提高紓解效率。

開工後的交通影響不在交通局的評估報告內；公園處表示，為降低封路施工後的交通衝擊，交通局和新建工程處會先完成周邊道路改善，預計年底開工。開工前會完成交通維持計畫送審通過。

林亮君說，交通影響評估報告坦言部分路段服務水準可能下降，但還是樂觀認為不會產生嚴重影響和回堵，她擔心是像公館圓環般「先射箭再畫靶」，為了達成政策目標刻意美化帳面數據，成為市民下一個交通惡夢。

