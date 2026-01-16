為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市市民廣場整建後評估報告：交通衝擊不嚴重

    2026/01/16 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北市市民廣場整建工程年底開工、二〇二八年完工，將縫合松高路至松壽路間的市府路及新仁愛路，許多議員都提出未來的交通隱憂；交通局委外的交通影響評估報告近日出爐，結論指「未產生較為嚴重的交通衝擊影響」。但對施工期間的交通評估，公園路燈工程管理處表示，開工前會提出交通維持計畫。市議員林亮君表示，希望別像公館圓環，成為市民的下一個交通惡夢。

    議員︰別成為下一個交通惡夢

    交通局交通評估報告指出，二〇二八年市府路及新仁愛路縫合後，對信義計畫區內道路並未產生較為嚴重的交通衝擊影響，僅有松壽、松智路口等局部路口、路段會較為壅塞；部分公車站點受路線改道影響增加停靠班次數，恐有停靠格位不足，需要調整車道配置、路口時制及公車動線等，提高紓解效率。

    開工後的交通影響不在交通局的評估報告內；公園處表示，為降低封路施工後的交通衝擊，交通局和新建工程處會先完成周邊道路改善，預計年底開工。開工前會完成交通維持計畫送審通過。

    林亮君說，交通影響評估報告坦言部分路段服務水準可能下降，但還是樂觀認為不會產生嚴重影響和回堵，她擔心是像公館圓環般「先射箭再畫靶」，為了達成政策目標刻意美化帳面數據，成為市民下一個交通惡夢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播