8億改造北市市民廣場 遭質疑綠化不足

市民廣場南側將設置一處大型兒童遊戲場，圖為遊戲塔模擬圖。（北市公園處提供）

設兒童遊戲場 特公盟指遊具缺獨特性、無分齡適能設計 公園處將廣植喬木

台北市今年將斥資約十五億元進行十處公園整建，其中經費最高的市府前市民廣場整建，將在南側設置一處大型兒童遊戲場；還我特色公園行動聯盟（簡稱特公盟）擔心自然綠化不足與熱傷害、遊具設計缺乏獨特性、缺乏分齡適能設計、兒少未參與規劃等問題；公園路燈工程管理處表示，已設計廣植喬木、增設水霧設施，會在遊戲場完工後，以適當形式的工作坊蒐集使用者意見，作為後續優化及修正的參考。

北市斥資15億 整建10處公園

公園處今年將整建十處公園，總經費約十五億元，以五．五億元改造市民廣場最多，四．一億元整建榮星花園公園居次，碧湖公園整建需一．七億餘元排第三；其他七處依整建項目，總經費從四三四萬到八千餘萬元不等；市民廣場加上周邊路型改造，總經費將超過八．二億元，將取消新仁愛路、市府路，與市府縫合成一綠色大街廓；府前中央是空地廣場，北側規劃可做為舞台的「城市匯流亭」與大草地，南側設大型兒童遊戲場「雲端遊戲探險塔」。

遊戲探險塔 兒少未參與規劃

特公盟指出，整個信義計劃區沒有任何兒童遊戲空間，在各方爭取多年後，終於納入市民廣場改造案，成為一大亮點。但參與說明會和幾次設計會議後，發現四點問題，包括自然綠化不足與熱傷害；雖然兒童遊戲場要打造「隱藏在森林」的氛圍，但規劃人造鋪面，缺乏自然空間，若遮蔽不足，夏天容易造成熱傷害。建議進行日照分析、增加天然草坡。

其次，遊具設計缺乏獨特性；現址為荒廢的水道，原建議打造北市第一個大型的水公園，未獲採納。現在的高塔設計和其他公園既有的設施相似。第三、缺乏分齡適能設計；第四、開發進程未見兒少參與規劃；建議完工檢驗後，舉辦兒童試玩工作坊，讓孩子們提供意見，回饋給設計單位作開放前的最後修正。

完工後蒐集使用者意見修正

公園處表示，已設計廣植喬木並增設水霧，導入水元素，增加自然綠化及降低熱傷害的風險，後續會檢討鋪面配置，適度納入自然鬆散材質。遊戲塔周邊配置幼齡使用轉盤及地景式隧道及攀爬繩，納入不同年齡層兒童的使用需求。

後續會在遊戲場完工後，評估辦理適當形式的工作坊，以即時蒐集使用者意見，作為後續優化及修正的參考。

北市今年將斥資超過八．二億元，進行市民廣場及周邊路型改造，預計二〇二八年完工。 （資料照）

