竹市發5千消費金 APP領取加碼百元

新竹市政府發五千元消費金，預計廿四日實體發放。（記者洪美秀攝）

新竹市政府五千元消費金將於廿四日實體發現金，市長高虹安昨天表示，市府發五千元消費金預估受惠人口超過四十五萬人，已規劃多元管道領取，第一階段是一一四年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金的長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及市府保護安置之兒童或少年，廿一日就匯入既有帳戶。第二階段廿四日在全市設置三六一個發放所，將動員超過兩千名人員實體發現金，從上午八點到下午四點，市府已發通知給市民並公告領取地點。

長輩、安置兒少 21日匯入帳戶

此次消費金也將新生兒納入，只要在一一四年八月一日到一一五年七月卅一日出生的新生兒，都可領到五千元消費金，新生兒若未能在一一四年九月卅日（含當日）前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並在今年九月卅日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。

24日實體領取 全市設361個發放所

另市民也可透過「新竹通」進行數位申請與匯款入帳（一月卅日起到二月廿八日），且使用新竹通APP數位領取，可多領一百元加碼金，即可領到五千一百元。

市府提醒市民需提高警覺、防範詐騙，除未成年子女可同步代領外，其餘情形一律不得代理領取，市府也不會要求提供帳戶密碼或個人資料。新竹通APP是唯一官方數位領取管道。市民有疑問可洽1999、03-5285000與市府官網上的消費金專區詢問。市府也會結合傳統市場、商圈及即將啟用的新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民在地消費。

