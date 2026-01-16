為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    龜山自強國小拚垃圾減量 蛋殼變肥料

    2026/01/16 05:30 記者李容萍／桃園報導
    龜山自強國小學生利用雞蛋殼做成天然肥料，在盆栽施肥。（自強國小提供）

    龜山自強國小學生利用雞蛋殼做成天然肥料，在盆栽施肥。（自強國小提供）

    桃園市龜山區自強國小因應市府推動非家戶垃圾費隨袋徵收政策，為實踐淨零綠校園，將零廢棄物的觸角延伸至廚房的廢棄食材蛋殼，過往整包丟進子母車，異味聚集蚊蟲，影響環境衛生與師生健康，在焚化爐燃燒還會產生二氧化碳，加劇地球暖化，經由中年級老師設計「蛋殼重生記—廢棄物再利用環保課程」，解決了前述問題。

    自強國小校長董進彬表示，學校推動四零運動，「零排碳、零浪費、零污染、零廢棄」，包括班級做好資源回收、午餐水果皮做成環保清潔酵素，規劃落葉堆肥區以集中再利用，除有效減少垃圾量，也為環保盡一份心力。

    「蛋殼重生記」指導老師李逸萱說，蛋殼含有九十五％的碳酸鈣、〇．三％磷與鎂元素及微量元素，有助植物開花結果，是很好的天然肥料，蛋殼粉末能改良土壤結構，增加土質通透性，有利於植物根系生長。

    老師常雲鳳表示，蛋殼自然分解速度慢，須經土壤微生物分解變成養分，才能讓植物吸收，將蛋殼碎片處理得越細，分解速度越快，分裝完成後，小朋友迫不及待跑到植物盆栽施肥，藉此學到生活中不少廢棄物都可以再利用，省錢又環保。

    桃園龜山自強國小設計「蛋殼重生記—廢棄物再利用環保課程」，學生清洗雞蛋殼製成肥料。（自強國小提供）

    桃園龜山自強國小設計「蛋殼重生記—廢棄物再利用環保課程」，學生清洗雞蛋殼製成肥料。（自強國小提供）

