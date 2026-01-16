桃園小年夜加班收垃圾 初一至初三停收

桃園市今年春節垃圾收運時程公布，大型廢棄物清運須提前登記。（環保局提供）

2/20初四提前出勤 初五恢復正常 大型廢棄物清運受理登記至2/11

桃園市環境保護局昨天公布農曆馬年春節垃圾收運規劃，全市（復興區除外）二月十五日小年夜依夜間原時段加班收運垃圾，十六日除夕上午九點起收運，十七至十九日（大年初一至初三）停止收運，廿日初四上午九點提前出勤收運，廿一日初五起全面恢復原夜間時段收運，春節前大型廢棄物清運受理登記至二月十一日下午五點。

復興區除夕收運 初一、二停收

復興區公所清潔隊二月十四日週六加班收運垃圾，十五日小年夜停收，十六日除夕加班收運，十七日初一與十八日初二停收，十九日初三加班收運，廿日初四停收，廿一日初五加班收運。

環保局長顏己喨表示，依環保局近年統計，春節前一週平均垃圾量較平日增加近兩倍，民眾若集中於年節前排出大量垃圾，容易造成排隊時間拉長、交付不便，也增加市民自身與清潔隊員的體力負擔。

高壓容器洩壓 交資源回收車

顏說，春節垃圾收運規劃公布後，請市民提早並分散年終大掃除時段，落實垃圾分類與資源回收，共同分散垃圾量高峰，家中若有高壓容器如瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠、殺蟲劑或噴漆等，務必洩壓後交由無壓縮斗的資源回收車回收，避免因擠壓導致爆裂或起火，確保安全。

環境管理處長張書豪表示，因應年節大型廢棄物、廢棄家具清運需求，各區清潔中隊已加派人力處理，民眾若有大型的廢棄物或家具（不含事業廢棄物）清運需求，請於二月十一日下午五點前，向所在地清潔中隊完成登記，並依約定時間搬運至指定地點，十一日下午五點至廿三日上午八點暫停受理登記，並於廿三日上午八點起恢復正常受理。

