《苗栗》陳玟蓉、黃淑艷 用愛為迷途少年找路

苗栗縣建國國中慈輝分校老師黃淑艷，用愛陪伴高關懷學生，曾獲得教育部績優人員肯定。（校方提供）

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣建國國中慈輝分校是安置家庭功能失調、面臨中輟風險孩子的中介學校，也是許多孩子的避風港。服務超過十年的陳玟蓉與黃淑艷兩位老師，長期用心陪伴學生，讓孩子在校園中感受愛與關懷。兩人分別於二〇二四年與二〇二五年獲得教育部績優人員肯定。

服務屆滿十一年的陳玟蓉，在學生眼中如同「大姊姊」，她利用課餘時間投入烘焙，親手為學生製作有「家」味道的麵包，希望傳遞單純的愛與生活關懷。不少畢業生回校探望時，會自然地請她幫忙整理頭髮，互動溫馨。

陳玟蓉提到，學生「柚子」曾在分校重拾學習熱情，不僅於技藝競賽獲獎，更順利考取全國前三志願高工；她說，看見孩子從迷惘到眼神發光，是教書最大的幸福。

在慈輝分校服務十年的黃淑艷，致力協助學生找回自信，她建立學習數據庫，依學生狀況因材施教，並分享學生「小木」從害羞退縮，在鼓勵下找到電腦繪圖興趣，最終於電機電子競賽獲獎的故事。當「小木」的母親首次走進校園，衝上台擁抱孩子的畫面，成為她難忘的感動時刻。

黃淑艷坦言，部分學生在求學過程中失去目標，對學校抱持冷漠態度，教師需花更多心力了解學生在意的人事物，過程相當費心。此外，她觀察到分校中有兄弟姊妹接連就讀，凸顯部分家庭因經濟因素，孩子想安心求學並不容易，她期盼學生能珍惜這份得來不易的學習機會。

