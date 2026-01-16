大社蜜棗評鑑 74歲銀樓老闆奪冠

孫重塭（中）奪下今年大社區蜜棗評鑑冠軍，姚志旺（左)、謝清標（右）都豎起大拇指稱讚。（記者洪臣宏攝）

今年產量增逾1倍 品質更佳

高雄蜜棗進入盛產季，大社區農會昨天舉辦品質評鑑會，七十四歲銀樓老闆孫重塭奪冠；農會表示，今年氣候穩定，蜜棗產量較去年增加一倍以上，且品質更佳，連日在台北果菜市場拍賣出好成績。農業局長姚志旺表示，今年蜜棗皮薄、汁多、甜度夠，正是品嘗最佳時機。

大社區為高雄市蜜棗及芭樂生產重鎮，大社區農會蜜棗評鑑會為年度盛事，今年收成好，競爭更加激烈，得獎者為冠軍孫重塭、亞軍陳佑誠、季軍蘇晁弘。優勝名單有林錦輝、吳保發、錢沛緹、李俊達、吳楊月琴、陳昶宏。

孫重塭斜槓種植資歷僅6年

孫重塭經營銀樓，為了怕老年無聊展開斜槓人生，種植蜜棗資歷僅有六年，公布得獎名單時自己也詫異不已，他說，除了靠年輕時跟隨父母務農的經驗，不懂的就問人，「勤能補拙」。

大社區農會總幹事謝清標指出，評鑑項目包括果相、甜度、大小等，送來評鑑的蜜棗都有四、五兩重，甜度在十五、六度，品質大多在伯仲之間；今年蜜棗品質佳，在台北果菜市場拍賣價格平均為每公斤一百元，成績斐然。

大社區蜜棗種植面積約八十公頃。謝清標表示，今年天候平穩，產量預估為去年一倍，農曆春節前上市的蜜棗有「珍寶」、「雪麗」、「珍愛」三種品項，「珍蜜」則在年後推出。

