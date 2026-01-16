二仁溪大變身 20公里景觀工程完工

二仁溪河岸沿線長達20公里，廣植喬木、完善步道、增加休憩平台，並新增橋下引道，已成為民眾運動休閒的好去處。（邱志偉服務處提供）

從昔日受戴奧辛汙染的「黑龍江」 蛻變成休閒好去處

高雄、台南兩市交界河川二仁溪，八年分六期展開沿線景觀營造工程，第五、六期工程去年底完工，長達廿公里河岸廣植喬木、完善步道、增加休憩平台，並新增橋下引道，昔日「黑龍江」已成為休閒好去處。

立委邱志偉爭取 2018年起分6期施工

民進黨籍立委邱志偉表示，二仁溪早期因焚燒廢五金深受戴奧辛汙染，一度成為黑龍江，經他向水利署爭取經費，從二〇一八年起啟動景觀工程，共分六期逐期施工。

其中，第一期從湖內葉厝甲、太爺段進行營造及增加橋下引道後，逐期擴大營造工程範圍，後續從茄萣萬福、福德里，湖內忠興、文賢、太爺、田尾及大湖里等範圍，從二仁溪鐵路橋到出海口的景觀營造工程逐期完成，第五、六期工程去年底完工。

邱志偉說，二仁溪景觀營造河岸長達廿公里，沿線廣植喬木、增加休憩平台，並新增橋下引道，步道也完成串聯，二仁溪沿岸呈現截然不同的風貌。

河岸種植喬木、完善步道及增橋下引道

他強調，二仁溪營造工程最上游起點日治時期舊鐵路橋，被列為市定古蹟，他爭取文化部經費補助，將補助六千餘萬元，預計今年啟動修復；環境部另核定全額補助十三億餘元經費，由台南市政府進行二仁溪床廢五金去化工程，二仁溪可望成為真正的清水溪。

此外，高雄市鳳山、大寮區一帶快速發展，交界處鳳東里人口成長又位於管線末端，經常無水可用，水公司為了提升供水穩定性，將於大寮捷運站附近增設加壓站及配水池，預計二〇三〇年完工。

