力拚過半 民進黨高市議員擬提34席

僅左營楠梓、三民 未過半提名 集中選票 避免讓藍營得利

民進黨高市黨部通過下屆議員提名建議共卅四席，力拚單獨席次過半，其中三民、左營楠梓共兩選區提名未過半，鳳山區則是限制市長參選人不得輔選非黨籍議員參選人。

建議案 黨中央下週開會審核

民進黨市黨部主委黃文益表示，建議案依程序送黨中央核備，下週會由黨中央開會審核，若黨中央有不同想法，可經中執會三分之二以上投票推翻原案，但黨中央多會尊重地方。市黨部說明，高市議會下屆議員共六十五席，建議席次不含四個原住民選區，十一個選區共提名卅四席，以單獨過半為原則；不過，第四選區（左營楠梓）應選九席只建議提名四席，第七選區（三民）應選七席只建議三席，是唯二提名未過半的選區。

黃文益分析，左營楠梓被視為藍營的優勢選區，比較過往藍綠的得票數後，才決定提四席，避免票源分散反讓藍營得利；三民區因為有兩位無黨籍友好議員張博洋、曾俊傑，票源與綠營重疊，所以只提三席。

鳳山區不得輔選非黨籍參選人

人口數最多的鳳山區應選八席，民進黨往年多提名四席，下一屆挑戰提名增至五席，一度引起部分參選人反彈，市黨部經過討論後，決議民進黨市長參選人賴瑞隆在鳳山不能輔選非黨籍的議員參選人。

鳳山研議拚5席 有機會全上

黃文益表示，鳳山之所以建議提名五席，主要是上次選舉泛綠的無黨籍黃捷、基進黨李雨蓁的得票數不差，計算泛綠陣營整體的得票後，評估民進黨有力拚五席的機會。建議提名席次一旦獲黨中央核可，市黨部就會依此方案全力輔選，也期盼所有參選人團結對外，一起守護高雄的未來，不僅賴瑞隆贏得市長，議會也能取得絕對優勢，府會合作推動市政。

