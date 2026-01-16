屏縣內埔橋水岸改善工程 提早通車

龍頸溪貫穿內埔鄉與竹田鄉，屏東縣政府為改善龍頸溪於內埔鄉鬧區內每逢颱風暴雨來臨時易淹水問題，去年三月進行包括最瓶頸的內埔橋水岸改善工程，原預定工期一年，但因影響內埔鄉通行甚鉅，屏縣府全力施工，於十四日正式通車。

屏縣府團隊持續積極進行河道整治及推動污水下水道工程淨化溪流水質，像是內埔鄉就透過跨局處整合相關資源，包括環保局於上游設置淨水場、水利處建設污水下水道、整治龍頸溪及客家事務處進行河岸的景觀改善，其中的內埔橋因緊臨古蹟內埔天后宮，還是鄉內鬧區最主要橋樑，屏縣府高效施工。

屏縣府客務處長李明宗指出，「龍頸溪排水改善工程內埔橋橋梁」是因內埔鄉龍頸溪於六堆天后宮處的河道寬度窄小，曾因大雨造成淹水情形，造成鄰近住宅鄉親威脅及困擾，主要進行龍頸溪排水道及三座橋梁改善工程，也成為母親河水岸綠廊完成的最後一哩路，未來不僅河流更通順，還讓客庄兼具綠蔭水畔微風亮點。

屏縣府整合局處進行，包括整治排水護岸長度約兩百四十公尺，還有上下游共三處橋梁改建，總工程經費約七千萬元，最主要改善即為增加內埔橋下的通洪斷面，因此龍頸北岸退縮約六公尺，配合箱涵橋型式改建，橋梁長度拉長至十三公尺，高度並配合整治高程拉高。

