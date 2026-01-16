融合閩客 長治首辦義勇恩公文化祭

化解閩客誤解衝突，屏東長治鄉首辦義勇恩公文化祭。（記者葉永騫攝）

為化解閩客以往的誤解衝突，屏東縣長治鄉公所首次舉辦番仔寮義勇恩公文化祭，昨發布相關紀錄片，十七日及二十一日在番仔寮義勇恩公廟首度舉辦藝文活動及團拜，鄉長吳亮慶表示，長治鄉以往有閩客衝突等問題，這次的活動除感念十八位義勇公護庄為民的義舉外，也希望閩客更加融合，一起為家鄉打拚。

長治鄉長吳亮慶表示，清朝時期因為水源及土地等問題，閩南和客家常有衝突發生，清道光年間，有大批流民侵入番仔寮庄，庄民群起構築工事、奮力防守，並派人向外求援，當時有府城北門的十八名好漢在村莊裡幫忙做工，協助抗敵做前鋒，就在庄頭建築工事、瞭望台抗敵，結果全數殉難。

庄民感念這些義勇公，每戶選一男丁，錄名為義子，並起造廟宇祭拜供奉，稱為「番仔寮恩公爺」表達敬重和感念，今年長治鄉公所首度舉辦這個義勇恩公文化祭，讓所有鄉親和民眾，知道他們的義行。

吳亮慶強調，長治鄉為閩客共居村落，應該要化解過去誤解，讓閩南與客家融合，這次的活動就是要促成族群融合，不分閩客共同推動地方經濟、文化與建設發展，十七日除藝文活動外，還有手作DIY、美食區，還有好禮大放送。

