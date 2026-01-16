梅山兒童生日禮金 每年6000可領3年

新年初始，嘉義縣梅山鄉公所將於十九日起首度受理申請「兒童生日禮金」，設籍鄉內一至三歲幼兒每人每年可領六千元，若自一歲領到三歲最高可領到一萬八千元；嘉義市政府將於廿四、廿五日兩天普發現金六千元，同時針對滿六十五歲以上長者每人發放一千元「老人春節禮金」。

梅山鄉長林俊謀說，公所自二〇二四年提高生育補助金額，頭胎發三萬元、二胎六萬元、三胎以上十萬元，當年新生兒人數有效提升，從七十六人上升到一〇七人；今年首次實施發放「兒童生日禮金」，藉此補貼育兒家庭購買奶粉、尿布等費用，盼持續提升鄉內人口數。

請繼續往下閱讀...

嘉市普發6000 老人加發1000春節禮金

「兒童生日禮金」發放對象，為兒童及父母任一方設籍梅山鄉滿一年以上，且二〇二三年元旦之後出生、年滿一至三歲的兒童。

嘉市府社會處表示，此次「老人春節禮金」發放對象，為今年二月十七日（含）當日年滿六十五歲，且設籍嘉市滿半年以上長者，同時與普發現金六千元併同發放。

長者若未能於廿四、廿五兩天發放日完成領取，可於元月卅日、卅一日及二月六日、七日於上午九時至中午十二時、下午二時至五時，至戶籍地所屬的聯合里辦公處補領。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法