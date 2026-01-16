草嶺石壁山林火災 疑盜筍者取暖釀禍

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山林火災，燃燒面積約8公頃。（記者黃淑莉攝）

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山林本月十二日發生山林火災，大火燃燒四天昨天撲滅，燃燒面積約八公頃，雲林縣長張麗善上山勘災，大火原因有待調查，村民則懷疑是盜採竹筍者為取暖生火釀禍，呼籲縣府等相關單位正視，以免再發生大火或因盜採者亂砍造成整片孟宗竹林死亡。

石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲指出，這次山林火災原因還有待認確，但有可能逃逸外勞利用深夜盜採竹筍，因為天冷生火取暖，沒有滅火即離開，進而造成火災。

請繼續往下閱讀...

賴郁憲表示，石壁盜採竹筍情況嚴重，有時候一天有幾十人上山盜採，他強調，在地村民採竹筍知道怎麼管理，盜採者不懂隨便砍，大小都採走一根不留，孟宗竹三年沒有長新竹恐整片死亡，盜採問題不解決的話，不僅山林火災不會根絕，也可能造成孟宗竹林死亡，一定要加強巡守或防盜措施。

草嶺村長陳兵通也說，盜採外勞可能過去曾受僱協助採收或砍竹，熟悉山上竹林及位置，加上有銷贓管道，盜採問題越來越嚴重，盼相關單位要正視。

雲林縣長張麗善表示，盜採問題，牽涉到破壞竹林生態及治安問題，縣府會召開跨局處與地方村民討論，協助地方解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法