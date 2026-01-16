為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    降低漏水率 雲林4地換管4月動工

    2026/01/16 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    針對雲林多處自來水管線老舊、漏水等問題，經濟部次長賴建信日前與立法院經濟委員會到雲林考察中央推動降低漏水率計畫時指出，今年將在麥寮、斗六、古坑及斗南等四鄉鎮市，投入近兩億元將老舊塑膠水管汰換為石墨鑄鐵管，預計四月可動工。

    將在麥寮、斗六、古坑、斗南

    斗南將軍里、東明里烏瓦磘等地區使用自來水管線，一九六〇年至一九七七年間，使用已有六十多年，另古坑鄉棋盤村、高林村等村落的自來水管線也面臨同樣問題，埋設超過卅年以上。

    斗南鎮長沈暉勛表示，塑膠水管因使用久了，材質老化，加上面對極端氣候，一旦發生災害可能造成管破損或漏水等問題，影響用水安全，且塑膠管線使用久也有危害健康疑慮。

    賴建信指出，降低漏水率計畫主要是為保障用水安全，健全供水管網系統，提升供水品質及減少水資源浪費，中央從去年至二〇三二年八年將投入八百億元，其中雲林這四地工程自來水公司在今年度將投入近兩億元改善，水公司在施工前會再召開說明會，針對民眾提出的意見納入，施工期間做好交通、安全，完工後也會做好回填路面整平及水壓測試。

    台水公司強調，雲林這四件工程預計在今年四、五月動工，年底前可完工，未來也會設置水壓監測點確保水壓穩定及民眾用水安全。

    立委張嘉郡表示，新汰換的水管鑄鐵管和不鏽鋼波紋管，耐用、安全，希望縣府、各公所及地方民代能協助溝通，讓工程能儘速動工並早日完工。

