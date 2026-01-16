為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    永康砲校遷關廟啟用 賴清德讚「創四贏」

    2026/01/16 05:30 記者劉婉君／台南報導
    總統賴清德（前左四）與國防部長顧立雄（前右四）等人，出席砲訓部關廟湯山營區啟用，與官兵合照。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德（前左四）與國防部長顧立雄（前右四）等人，出席砲訓部關廟湯山營區啟用，與官兵合照。（記者劉婉君攝）

    湯山營區 促進永康、關廟發展 充實地方財政 提升國軍實力

    國防部陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區（地方稱關廟砲校）昨天啟用，總統賴清德致詞時表示，砲訓部從永康遷建至關廟，地方期待已久，也是「四贏」的計畫，對軍方及地方都有幫助。

    賴視察陸軍最新裝備

    總統賴清德、國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲等人剪綵啟用，賴清德視察陸軍最新裝備陸軍海馬士M142多管火箭系統、陸射劍二飛彈系統發射車、陸軍鷹眼電達接戰管制系統等，視導雙聯裝刺針飛彈模擬器教室，中午與官兵用餐。

    賴清德表示，最早提出永康砲校遷移的是前台南縣長陳唐山，但過去縣府與國防部簽的合作計畫內容，縣府須先新建關廟營區，永康營區再搬遷，財政能力無法負擔。當選台南市長後，增加分區、分期做法，希望舊營區先提供部分土地讓市府處分，才有錢推動新的營區興建計畫，如今關廟砲校順利啟用，感謝他任台南市長時的市府團隊、國防部與黃偉哲率領的市府團隊。

    賴清德說，砲訓部自一九七八年起座落永康區二王里，面積八十三公頃，從永康遷建至關廟，創造「四贏」，最大的贏家就是永康區的發展；第二贏家是國防部，新的營區可提供日益要求的戰訓需要，讓陸軍實力更加提升，特別是新購的武器陸續到位，未來關廟砲校一定可以肩負起提升我國戰力的目標；第三大贏家是關廟區，有人員就有消費、有生意，砲校進駐對未來關廟發展帶來幫助；第四大贏家則是全體台南市民，原永康砲校用地開發「永康創意設計園區」，除了公共建設，土地處分可為台南市增加至少一、二〇〇億收入，讓台南市財政可以更有餘力推動地方建設。

    爭取公車設站方便出入

    軍方表示，砲訓部關廟湯山營區可容納二六〇〇名官兵，目前約有一五〇〇人，為了方便官兵休假外出、返家，已爭取大台南公車綠十六線設停靠站，可往返關廟轉運站及高鐵台南站。

