    首頁 > 生活

    新北大重機停收費機車格 7月擴及全市

    2026/01/16 05:30 記者黃子暘／新北報導

    新北市大型重型機車登記數至去年十一月底約五萬多輛，新北市交通局自去年八月起擇定板橋、新店區共六萬八千多格機車格試辦大重機停放，交通局長鍾鳴時說，經檢討板橋、新店第一階段試辦計劃後，第二階段將分時程開放市區路邊收費機車格位供大重機停放，七月擴大至全市辦理。

    每4小時30元

    交通局停車營運科長王昶閔表示，第二階段分時程進行，三月開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山等區，五月開放中和、永和、土城、淡水等區，七月開放鶯歌、三峽、汐止等剩餘行政區，收費比照大重機專用停車格為每四小時卅元。

    交通局停車管理科長吳清哲說，新北公有路外停車場汽車格已全數開放大重機停放，其中七十一處路外停車場共設四一三格大重機專用位，對已開闢或未來新闢的路外停車場，將持續檢討合適空間規劃大重機停車位。

    吳清哲說，坊間建議既有公共停車場附設機車位也應全面提供大重機停放，受建築物原始結構設計與使用目的限制，加上大重機尺寸不一，全面開放有許多技術及實務困難，須依各停車場狀況檢討調整；交通局後續受理申請及核換發私人經營公共停車場登記證時，將同步輔導民營業者開放汽車格位或增設大重機專用停車位。

