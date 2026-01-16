東北角求翻轉 爭取北宜高鐵預留站

東北角居民爭取在東北角四鄉鎮，預留北宜高鐵設站空間。（記者盧賢秀攝）

只過境而不停 汐止、平溪、雙溪、貢寮恐被邊緣化 要求中央保留設站空間

高鐵延伸宜蘭計畫待行政院核定，由高鐵南港站經新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮進入宜蘭，東北角四鄉鎮民眾認為，雪隧通車後嚴重影響東北角產業、人口流失，高鐵從東北角四鄉鎮過境而不停，偏鄉恐再度被邊緣化，要求中央在東北角四鄉鎮保留設站空間，為偏鄉保留翻轉契機。

鐵道局：會提升路網效率 促進區域均衡

不過鐵道局表示，預期整體軌道運輸量可擴充到現況的三倍以上，未來透過與台灣鐵路公司分工，強化台鐵通勤與區域服務，提升整體鐵路網效率，促進區域均衡。

高鐵延伸宜蘭案環評已經通過，國家發展委員會也將該案送行政院核定，最近卻被前政委張景森批為「史詩級錯誤」。

促進會盼保留翻轉契機 為子孫留後路

「北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會」會長也是前貢寮鄉鄉長趙國棟、前貢寮鄉長陳世男與廿多位居民，昨天在貢寮區澳底拉布條陳情，布條上寫著「北宜高鐵過境不留，東北角要繁榮，請給偏鄉一個機會！」呼籲宜蘭高鐵在東北角四鄉鎮預留設站空間，為偏鄉保留未來翻轉的契機。

趙國棟說，希望中央能夠考量城鄉差距的問題，以好的交通條件均衡地方發展，至於設站地點需要專業判斷，政府應該可以在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區域內，找出一處適當地方，預留設站的空間，為子孫留一後路。

雪隧開通濱海公路沒落 人口嚴重外流

居民表示，濱海公路為四鄉鎮帶來經濟效益，但雪隧開通後，車輛都不走濱海公路，四鄉鎮沒落了，年輕人到都會區工作，人口嚴重外流，希望高鐵設預留站，讓年輕人有機會回家鄉工作。

趙國棟和陳世男表示，東北角四鄉鎮觀光資源豐富且具國際發展潛力，包括福隆沙雕、舊草嶺隧道、被列為國家文化資產平溪天燈，還有金瓜石礦業文化景觀及瑞芳九份風情吸引國際遊客。預留設站空間，透過交通串聯，可以帶動觀光發展。

趙國棟指出，高鐵苗栗站初期為蚊子站，後來運量上升，改善區域交通帶動產業；彰化站最早被質疑浪費，但現在也逐步發揮運能；雲林站吸引科技產業進駐，運量提升。板橋站距台北站僅五至六公里，當初被質疑間距太近，但是現在成為全台第二大站。因此希望東北角也能留預設站，不該成為「高鐵過境的孤島」。

