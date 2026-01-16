花蓮總預算攻防 張峻：要對得起災民

花蓮縣今年度總預算書尚未排審，花蓮縣議會國民黨團批評議長濫用程序委員會召集人職權，不排審是沒收民主討論空間，更以災民綁架全體縣民福利；議長張峻反駁，程序委員會都是依法行使職權，要求縣府補正資料後送議會審議，延續性福利預算並不會受影響，議會立場始終一致，要求預算對得起災民，讓重建看得到未來。

國民黨團批議長濫用職權不排審

花蓮縣今年度總預算四〇一億元，因財劃法修訂，一口氣比去年多七十六億，惟預算書沒有編列光復鄉災後重建預算，議會去年定期會要求縣府補正後再送審查。

連日來縣府抨擊，議會不審總預算，造成逾卅一億元的新增福利計劃及預算不得動支，包括敬老愛心計程車加碼補助、六十五歲以上長輩健保費免部分負擔，都無法實施。

縣議會國民黨議會黨團昨批評，預算無法排審都是因為議長張峻及議員楊華美、張美慧、胡仁順、黃馨等少數人壟斷程序委員會，批議長身為召集人濫用職權不排審，脅迫縣府配合、架空多數議員審查權；黨團也強調，中央核定的三百億元災後復原經費，有卅億元彈性經費可用在光復、鳳林、萬榮等基層補助，張峻高舉「為光復災民請命」大旗都是為了合理化卡關總預算的行為。

張峻指縣府不檢討 議會有責監督

張峻表示，去年花蓮歷經地震風災及堰塞湖水災，縣府今年總預算本來就該編列災後重建、鄉鎮市公所財政結構考量的經費，縣府只會不斷說中央有補助，實際上中央補助不能取代縣府預算，縣府不應不檢討調整，更該說清楚縣預算結構，「這是議會最基本的監督責任」。

民進黨議員張美慧批評，縣長徐榛蔚寧可跑大老遠參加各種會勘「擺拍、做科長就可做的事」，並不斷散播「福利推不動都是議會不審預算」，也不願與議長溝通，不調整補正總預算送議會審查，是誰的問題已經很清楚。

