教團要求廢校事會議 教部：建立可運作、檢討制度

為改善校園濫訴問題，教育部近日發布修正教師「解聘辦法」及「考核辦法」，全教總批評新制無視基層教師長期反映「校事會議」調查制度弊端，更疊床架屋增程序負荷，號召全國教師走上街頭，計畫於廿五日前往教育部陳情。教育部澄清，工會及教團建議已具體反映於制度設計中，但尊重各界表達意見的權利，將持續蒐集實務回饋、滾動檢討制度。

全教總理事長侯俊良指出，修正內容只是「閉門造車、疊床架屋」，不僅未解決調查權限氾濫的核心問題，反而使受理與處理程序更加複雜、混亂，無助化解校園紛擾，重挫中小學士氣，呼籲教師站出來「廢惡法、救教育」。

教育部說明，修法是基於制度實施一年多後的實務檢視，研修過程納入教師工會及教師團體意見，包括強化受理與分流機制、不受理匿名檢舉，並明定教師於評審委員會或考核委員會陳述意見時，學校應主動提供調查及輔導資料，以保障知情權等。

教育部也強調，制度討論若刻意忽略修法內容與實務事實，僅以全面廢除相關機制作為訴求，難以回應不適任教師處理及學生權益保障等的實際問題。教育部要在確保學生受教權與教師教育專業之間，建立可運作、可檢討的制度，而非以否定制度本身取代對制度的理性討論。

