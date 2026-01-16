春節就醫分流 啟動特別門診、假日輕急症中心

衛福部政務次長莊人祥指出，春節急診量約增至平日1.5至1.7倍，將加強分流輕症與疑似感染個案，讓急診留給重症病人。（記者邱芷柔攝）

今年春節連假長達九天，返鄉團聚、聚餐加上天氣寒冷，呼吸道感染、腸胃不適與慢性病惡化風險同步升高，為避免去年春節急診壅塞情況重演，衛福部提前備戰，健保署祭出「春節加成獎勵方案」，挹注十六億元，加成醫院、診所與藥局診察費、藥事服務費及護理費，明訂獎勵金八成以上須回饋第一線相關人員，盼透過實質誘因提高開診率、強化分流，讓輕症不擠急診、重症有床可用。

一月卅一日至三月一日實施

衛福部昨宣布啟動「春節醫療量能整備專案」，特別強化「傳染病特別門診」與「假日輕急症中心（UCC）」兩大分流機制。衛福部次長莊人祥指出，春節期間急診就醫量約為平日的一．五至一．七倍，且以非重症為大宗，主因為基層診所休診、民眾小病直衝醫院，加上人力輪休與病床調度受限，急診壓力倍增，希望把輕症引導到合適門診處理。

專案自一月卅一日至三月一日實施，初一至初三將由急救責任醫院加開「傳染病特別門診」，服務發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉、嘔吐等症狀民眾；目前全台十三處UCC也於春節提供七天服務（除夕、初五未開），可處理感冒、腸胃不適、扭傷拉傷等非急重症，民眾可用「健保快易通」APP查詢。

可用健保快易通APP查詢

健保署長陳亮妤表示，春節九天連假挹注約十六億元，醫院、西醫診所與藥局診察費、藥事服務費全面加成，除夕至初三加成一〇〇％，其餘時段三〇至五〇％；醫院急診與住院另加成護理費，三項費用連續九天全數一〇〇％加成，並明訂八成以上須回饋第一線人員。

