為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    老農津貼排富放寬 自住屋不算在列

    2026/01/16 05:30 記者楊媛婷、陳鈺馥／台北報導
    表格

    表格

    現行老農津貼每月八一一〇元，並有排富條款，政院昨通過農業部提出相關修正草案，擬從今年起提高到一萬元，刪除唯一自住房屋扣除額上限，並將排富條款額度調高。農業部指出，排富條款放寬至個人所得總額六十萬元以上，土地及房屋價值一〇二五萬元，預計超過五十三萬名老農受惠。該草案仍需立院審議通過。

    為讓農民老年生活有保障，依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，每月發放八一一〇元老農津貼，隨物價上漲，現行津貼難滿足基本生活開支，農業部擬定相關修正草案，規劃將發放額度調高至一萬元，以貼近現行生活成本。

    農業部次長胡忠一在行政院會後記者會指出，老農津貼方面，如依照行政院版每月提高至一萬元，每年增加一二九億元支出。

    截至去年十月底超過五十二．九萬人符合領取資格計算，現行排富門檻排除一萬四五〇五人，排富條件修正後約有七六五四人可納入領取資格。

    農業以外所得調高至60萬元

    草案中也調整十三年前實施的排富規定，農業部表示，這次修正內容將農業以外個人所得總額門檻，由五十萬元提高到六十萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由五百萬元調整至一〇二五萬元，並明定額度每四年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步調整，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播