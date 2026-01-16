老農津貼排富放寬 自住屋不算在列

表格

現行老農津貼每月八一一〇元，並有排富條款，政院昨通過農業部提出相關修正草案，擬從今年起提高到一萬元，刪除唯一自住房屋扣除額上限，並將排富條款額度調高。農業部指出，排富條款放寬至個人所得總額六十萬元以上，土地及房屋價值一〇二五萬元，預計超過五十三萬名老農受惠。該草案仍需立院審議通過。

為讓農民老年生活有保障，依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，每月發放八一一〇元老農津貼，隨物價上漲，現行津貼難滿足基本生活開支，農業部擬定相關修正草案，規劃將發放額度調高至一萬元，以貼近現行生活成本。

農業部次長胡忠一在行政院會後記者會指出，老農津貼方面，如依照行政院版每月提高至一萬元，每年增加一二九億元支出。

截至去年十月底超過五十二．九萬人符合領取資格計算，現行排富門檻排除一萬四五〇五人，排富條件修正後約有七六五四人可納入領取資格。

農業以外所得調高至60萬元

草案中也調整十三年前實施的排富規定，農業部表示，這次修正內容將農業以外個人所得總額門檻，由五十萬元提高到六十萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由五百萬元調整至一〇二五萬元，並明定額度每四年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步調整，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。

