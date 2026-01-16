新任廠長陳新儒：核三擬2年內提安檢報告拚重啟

核三再運轉期程曝光？屏縣府重申安全是唯一要求。（資料照，記者蔡宗憲攝）

國境之南的電力心臟「核三廠」昨舉行新舊任廠長交接，台電董事長曾文生親自監交，由陳新儒接任廠長。看似例行的官員更迭，卻爆出核能政策的重大風向球！新任廠長陳新儒首度公開表態，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計在一．五年到兩年內提出安檢報告，正式申請「電廠恢復再運轉」。

屏東縣府：安全是絕對原則

屏東縣政府隨即發表聲明強調，尊重台電公司依程序進行相關評估，但面對能源爭議，縣府堅持「安全、安全、還是安全」的絕對原則，台電務必將恆春半島鄉親的生命財產安全，擺在最優先順位。

台電董事長曾文生致詞時表示，目前核三已進入運轉相關精進工作，但安全不應只是應付核安會的「考試」或標準，溝通應捨棄專業術語改用「庶民語言」。他說：「標準很簡單，回去講給媽媽聽，她聽得懂，社會大眾就聽得懂。」

新任廠長陳新儒才上任，明確給出時間表，他表示將邀請國外專家確認安檢完整度，預計一．五至兩年內提出報告接受公評，目標是「申請電廠恢復再運轉」。

陳新儒也承諾，未來將主動傾聽地方聲音，透過人才進用以及產業連結，讓電廠與地方共存共榮。

恆春半島地方人士反應不一

對此，恆春半島地方人士反應不一。恆春鎮長尤史經、前鎮長陳文弘、車城鄉長陳政雄等民代在場觀禮時，神情嚴肅。有地方代表私下表示，核三廠若能確保安全並「增加回饋金額」，不排斥延役。但也有居民擔憂，核三廠設施四十年，「零件換新是否能徹底消除老舊疑慮？」且高階核廢料最終處置場址至今未定，才是恆春人心中的痛。

核三廠二號機於二〇二五年五月十七日正式卸載，進入正式除役階段，但廠內台電人員都未曾離開。延役公投後，不少工程師及外包廠商更紛紛進駐，地方盛傳廠內除役及延役並行，發電設備陸續更新。

至於在地鄉鎮因核三多年來享有回饋金，包括社福補助、獎學金與補貼，每年約億元規模，核三除役後由後端基金支應，台電承諾持續發放二十五年。

核三廠新舊任廠長昨交接，由陳新儒（右）接任廠長。（核三提供）

