    首頁 > 生活

    民怨走行穿道挨罰 基市交通處︰違行人專用時相

    2026/01/15 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆仁五、南榮和愛三路口劃設對角線行人穿越道，必須等各方向車輛停駛行人才可通行。（記者盧賢秀攝）

    基隆仁五、南榮和愛三路口劃設對角線行人穿越道，必須等各方向車輛停駛行人才可通行。（記者盧賢秀攝）

    基隆市仁愛區南榮與仁五路口實施行人專用時相，民眾從南榮路走行人穿越道往仁五路，卻被開罰五百元，民眾抱怨說，當時左邊汽車都停止，前方沒有行人號誌，警察卻叫他要看後面的號誌，覺得很冤枉。市府交通處表示，行人專用時相要等所有方向的車輛停駛才能通行，仁五路口的行人號誌因管線被挖破故障，農曆年前會修復。另外，愛四路、仁二路口因先有攤商、後有行穿線，攤商擺攤在行穿線上惹議，市府表示近期將會勘，研商解決方案。

    警︰所有方向車輛停駛才能通行

    市警局交通警察隊及市府交通處表示，南榮與仁五路口設置對角線行人穿越線近二年，行人要依行人專用時相走，等所有方向車輛停下來，才可以多方向穿越馬路；另在愛三路與仁三路、仁四路口及愛一路與仁五路口，也有對角線行人穿越道。仁五路口原本有行人號誌，三個多月前因管線單位挖破號誌線路故障，因地下管線複雜，預計農曆年前修復。

    夜市行穿線上擺攤 市府近期會勘

    此外，愛四路夜市在仁二路、愛四路口，可見攤商直接在行穿線上擺攤，被民眾投訴「為何斑馬線上可以擺攤？｣要求區公所通報取締。市府表示，攤商數十年前合法設置在前，劃設行穿線在後，過去基於當時的交通狀況核發證照，環境改變（如劃設標線），攤商有配合變更經營位置的義務。相關單位近日將會勘並開公聽會，研商維護行人路權及攤商經營的方案。

