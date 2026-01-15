北車危安隨機演練 民見多警錯愕

台鐵公司、鐵路警察局和台北市警方，廿二日下午兩點將舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演習，昨日先行在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道隨機演練，不少民眾經過被嚇到一臉錯愕，經現場工作人員說明和廣播才恍然大悟。台鐵預告，廿日及廿二日上午十點還有各一場無預警組合訓練。

20及22日上午 還各有1場

昨天近午，不少經過台北車站大廳的民眾都發現有大批警力部署，擔心不知發生何事，尤其去年一二一九發生捷運隨機攻擊事件後，更是人心惶惶；幸經車站工作人員引導及說明，以及廣播提醒是危安事件演練，才放下提心弔膽的心情；民眾也反映事前應多加強宣傳，否則會讓人以為「造成不便之處，敬請見諒」只是說說。

台鐵指出，廿二日下午二點正式演習，將以無差別攻擊事件為想定，設定「四鐵、四街、一微風」九大事業體轄管場域內發生危安事件情境，實地、實景、有想定、無腳本演練，整合公民營資源，確保各單位橫向聯繫正常運作。廿日上午十點至下午四點、廿二日上午十點，也會再度進行無預警組合訓練，提醒路過民眾或候車旅客配合管制及遵從引導。

