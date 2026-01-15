為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公司屢違規卻獲補助 北市資訊局：修正審核標準

    2026/01/15 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市議員曾獻瑩接獲民眾陳情，指前東家長期未依法繳交勞保與勞退金等，近四年違規十六次被裁罰加滯納金超過卅八萬元，卻獲得北市府資訊局二〇二四年城市創新實證補助，質疑補助審查流於形式；資訊局表示，審核是參照數位發展部要點執行，將調整審核標準，以三年無違規為條件，落實受補助對象的社會責任。

    曾獻瑩表示，陳情人任職期間，每月自薪資中代扣勞健保自付額，公司卻未依法繳交勞保、勞退金，直到陳情人查詢勞保與勞退帳戶才發現，經向勞動局申請調解後，公司才陸續補繳。曾獻瑩發現，該公司自二〇二一年至二〇二五年，多次違反勞動法令，卻仍取得資訊局補助；而申請補助須簽署近三年未有嚴重違反勞工等相關法令聲明書，顯見補助審查流於形式、未落實查證。

    資訊局回應，參照數發部標準，廠商申請二〇二四年度創新實證補助，自同年四月十九日起至十月卅一日止，應查調範圍為二〇二一年四月十九日至二〇二四年十月卅一日。

    資訊局表示，該公司雖每年都受到罰款，但均未達情節重大認定門檻（同一年度內違反勞基法累罰達一百萬元以上，且單次罰超過五十萬元）。坦言審核標準有修正必要，將以三年內無違規嚴謹把關，落實受補助對象的社會責任。

