為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《記者實地走訪》北市戶外吸菸區難查詢 標示也不清

    2026/01/15 05:30 記者董冠怡／台北報導
    花博公園吸菸亭，建築正面張貼「非吸菸區」的公告。（記者董冠怡攝）

    花博公園吸菸亭，建築正面張貼「非吸菸區」的公告。（記者董冠怡攝）

    花博吸菸亭撤除 背面仍留「吸菸區」告示 市政大樓2處設在3樓及12樓

    台北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，衛生局說官網可查詢戶外公告禁菸場所，但經檢視發現資訊繁雜，要找到定點吸菸區，須在頁面間跳轉「翻山越嶺」才能下載檔案。記者昨隨機走訪清單上的花博公園吸菸亭，正面貼「非吸菸區」公告，背面卻寫著「吸菸區」；市政大樓設兩處吸菸區，卻標示不清。市議員何孟樺質疑，基本功都沒做好，如何推進無菸城市。衛生局表示，會加速推動正面表列設置地點，讓民眾好查詢。

    衛生局︰加速推動正面表列便民

    針對花博公園吸菸亭吸菸區規範「正反不一」，工務局公園路燈工程管理處說明，公園為禁菸場所，吸菸亭是二〇一〇年花博期間設立，後經民眾反映並評估，二〇二四年撤除吸菸區告示，保留亭子轉為休憩遮蔭使用。將派員拆除吸菸亭後方的「吸菸區」告示，避免民眾誤解。產業發展局表示，吸菸亭實際設置地點在園區內的「MAJI集食行樂」商城，從捷運圓山站步行約五分鐘。

    花博實際吸菸區 設在MAJI商城

    市政大樓兩處吸菸區並未公布確切位置，記者繞行周邊市府路、松壽路、松高路及松智路，都找不到吸菸區，倒是看到許多禁菸標示，也有許多民眾在路邊抽菸。市政大樓公共事務管理中心回應，吸菸區設在三樓跟十二樓，大樓周邊禁菸。

    何孟樺批蔣萬安說大話 沒配套

    何孟樺指出，蔣萬安習慣先做大宣示、講漂亮話，實際上卻都沒有具體的說明經費規劃和配套措施，讓公務員忙到人仰馬翻。衛生局網站資料顯示，全市一二〇處場所設置二一五個戶外定點吸菸區，是把開放給公務員、私人企業員工的資訊「都放上去做業績」，非常誇張。

    衛生局說明，民眾查詢戶外公告禁菸場所相關資料「有門檻」，配合市府積極推動觀念翻轉，以明確的「全市無菸、吸菸須在吸菸區」的原則，會加速推動清楚的正面表列，讓民眾不再需要查，吸菸者也能有合法吸菸的空間。

    花博公園吸菸亭，建築正面張貼「非吸菸區」的公告，背面卻又寫著「吸菸區」，實際上竟非市府列冊的吸菸亭。（記者董冠怡攝）

    花博公園吸菸亭，建築正面張貼「非吸菸區」的公告，背面卻又寫著「吸菸區」，實際上竟非市府列冊的吸菸亭。（記者董冠怡攝）

    花博的吸菸區在MAJI商城內。（北市產發局提供）

    花博的吸菸區在MAJI商城內。（北市產發局提供）

    台北市市政大樓周邊貼滿禁菸公告。（記者董冠怡攝）

    台北市市政大樓周邊貼滿禁菸公告。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播