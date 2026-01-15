《記者實地走訪》北市戶外吸菸區難查詢 標示也不清

花博公園吸菸亭，建築正面張貼「非吸菸區」的公告。（記者董冠怡攝）

花博吸菸亭撤除 背面仍留「吸菸區」告示 市政大樓2處設在3樓及12樓

台北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」，衛生局說官網可查詢戶外公告禁菸場所，但經檢視發現資訊繁雜，要找到定點吸菸區，須在頁面間跳轉「翻山越嶺」才能下載檔案。記者昨隨機走訪清單上的花博公園吸菸亭，正面貼「非吸菸區」公告，背面卻寫著「吸菸區」；市政大樓設兩處吸菸區，卻標示不清。市議員何孟樺質疑，基本功都沒做好，如何推進無菸城市。衛生局表示，會加速推動正面表列設置地點，讓民眾好查詢。

衛生局︰加速推動正面表列便民

針對花博公園吸菸亭吸菸區規範「正反不一」，工務局公園路燈工程管理處說明，公園為禁菸場所，吸菸亭是二〇一〇年花博期間設立，後經民眾反映並評估，二〇二四年撤除吸菸區告示，保留亭子轉為休憩遮蔭使用。將派員拆除吸菸亭後方的「吸菸區」告示，避免民眾誤解。產業發展局表示，吸菸亭實際設置地點在園區內的「MAJI集食行樂」商城，從捷運圓山站步行約五分鐘。

花博實際吸菸區 設在MAJI商城

市政大樓兩處吸菸區並未公布確切位置，記者繞行周邊市府路、松壽路、松高路及松智路，都找不到吸菸區，倒是看到許多禁菸標示，也有許多民眾在路邊抽菸。市政大樓公共事務管理中心回應，吸菸區設在三樓跟十二樓，大樓周邊禁菸。

何孟樺批蔣萬安說大話 沒配套

何孟樺指出，蔣萬安習慣先做大宣示、講漂亮話，實際上卻都沒有具體的說明經費規劃和配套措施，讓公務員忙到人仰馬翻。衛生局網站資料顯示，全市一二〇處場所設置二一五個戶外定點吸菸區，是把開放給公務員、私人企業員工的資訊「都放上去做業績」，非常誇張。

衛生局說明，民眾查詢戶外公告禁菸場所相關資料「有門檻」，配合市府積極推動觀念翻轉，以明確的「全市無菸、吸菸須在吸菸區」的原則，會加速推動清楚的正面表列，讓民眾不再需要查，吸菸者也能有合法吸菸的空間。

花博公園吸菸亭，建築正面張貼「非吸菸區」的公告，背面卻又寫著「吸菸區」，實際上竟非市府列冊的吸菸亭。（記者董冠怡攝）

花博的吸菸區在MAJI商城內。（北市產發局提供）

台北市市政大樓周邊貼滿禁菸公告。（記者董冠怡攝）

